Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend

L'under 17 insegue i play off. Primo posto per le 17 e 15

benevento settore giovanile le classifiche dopo le gare del weekend
Benevento.  

E' andato in archivio il weekend del settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera ha pareggiato il derby con l'Avellino, mentre l'under 16 di Leone è stata frenata dal Picerno con il pareggio maturato in terra lucana. Successi per le under 17 e 15 che all'Avellola hanno battuto i pari età dell'Ascoli. 

Primavera 2, la classifica 

Empoli 52 
Perugia 39
Spezia 38
Pescara 37 
Avellino 34
Catanzaro 34 
Pisa 33 
Ternana 33
Benevento 31
Ascoli 30
Monopoli 25
Bari 24
Cosenza 20
Salernitana 19
Palermo 19 
Crotone 12

Under 17, la classifica 

Gubbio 41
Guidonia Montecelio 41 
Ternana 40 
Perugia 39 
Benevento 37
Latina 35 
Casertana 32
Ascoli 30
Pineto 23
Campobasso 23
Pianese 17
Sambenedettese 11 
Audace Cerignola 10
Foggia 9

Under 16, la classifica 

Benevento 33 
Monopoli 33 
Sorrento 30 
Latina 27 
Giugliano 26 
Campobasso 25
Casarano 20
Pineto 18
Casertana 17
Team Altamura 13
Picerno 10

Under 15, la classifica 

Benevento 54
Perugia 52
Latina 38
Campobasso 36
Ternana 35 
Gubbio 33 
Sambenedettese 29
Guidonia Montecelio 26
Pineto 25
Audace Cerignola 25
Ascoli 21
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 8

Ultime Notizie