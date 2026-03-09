Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend

E' andato in archivio il weekend del settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera ha pareggiato il derby con l'Avellino, mentre l'under 16 di Leone è stata frenata dal Picerno con il pareggio maturato in terra lucana. Successi per le under 17 e 15 che all'Avellola hanno battuto i pari età dell'Ascoli.
Primavera 2, la classifica
Empoli 52
Perugia 39
Spezia 38
Pescara 37
Avellino 34
Catanzaro 34
Pisa 33
Ternana 33
Benevento 31
Ascoli 30
Monopoli 25
Bari 24
Cosenza 20
Salernitana 19
Palermo 19
Crotone 12
Under 17, la classifica
Gubbio 41
Guidonia Montecelio 41
Ternana 40
Perugia 39
Benevento 37
Latina 35
Casertana 32
Ascoli 30
Pineto 23
Campobasso 23
Pianese 17
Sambenedettese 11
Audace Cerignola 10
Foggia 9
Under 16, la classifica
Benevento 33
Monopoli 33
Sorrento 30
Latina 27
Giugliano 26
Campobasso 25
Casarano 20
Pineto 18
Casertana 17
Team Altamura 13
Picerno 10
Under 15, la classifica
Benevento 54
Perugia 52
Latina 38
Campobasso 36
Ternana 35
Gubbio 33
Sambenedettese 29
Guidonia Montecelio 26
Pineto 25
Audace Cerignola 25
Ascoli 21
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 8