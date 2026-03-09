Benevento, settore giovanile: le classifiche dopo le gare del weekend L'under 17 insegue i play off. Primo posto per le 17 e 15

E' andato in archivio il weekend del settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera ha pareggiato il derby con l'Avellino, mentre l'under 16 di Leone è stata frenata dal Picerno con il pareggio maturato in terra lucana. Successi per le under 17 e 15 che all'Avellola hanno battuto i pari età dell'Ascoli.

Primavera 2, la classifica

Empoli 52

Perugia 39

Spezia 38

Pescara 37

Avellino 34

Catanzaro 34

Pisa 33

Ternana 33

Benevento 31

Ascoli 30

Monopoli 25

Bari 24

Cosenza 20

Salernitana 19

Palermo 19

Crotone 12

Under 17, la classifica

Gubbio 41

Guidonia Montecelio 41

Ternana 40

Perugia 39

Benevento 37

Latina 35

Casertana 32

Ascoli 30

Pineto 23

Campobasso 23

Pianese 17

Sambenedettese 11

Audace Cerignola 10

Foggia 9

Under 16, la classifica

Benevento 33

Monopoli 33

Sorrento 30

Latina 27

Giugliano 26

Campobasso 25

Casarano 20

Pineto 18

Casertana 17

Team Altamura 13

Picerno 10

Under 15, la classifica

Benevento 54

Perugia 52

Latina 38

Campobasso 36

Ternana 35

Gubbio 33

Sambenedettese 29

Guidonia Montecelio 26

Pineto 25

Audace Cerignola 25

Ascoli 21

Casertana 14

Pianese 9

Foggia 8