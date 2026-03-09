Il Catania non batte la Casertana e il Benevento sale a +12 Un vantaggio siderale a sette giornate dalla fine: la strega rivede la serie B

Era cominciata con le parole speranzose e un tantino presuntuose di Mimmo Toscano che aveva sottolineato di “vivere per il primo posto e di voler ancora aggredire quella posizione. Sono tanti punti? Vedremo”. Era continuata con il timore da pate del Benevento di dover rinunciare a due punti legittimamente conquistati nella gara d'andata contro il Trapani per la giornata cruciale al Tribunale Federale Nazionale. E' finita esattamente al contrario di quello che si era temuto. A perdere altri due punti della sua dotazione ormai deficitaria è stato proprio il Catania, che questa sera al Massimino non è riuscito ad aver ragione della Casertana e ora si ritrova alla distanza siderale di 12 punti dal primo posto del Benevento. Capita. Sono gli incerti del calcio. Ci si aspetta una cosa, ne accade un'altra.

Dire che il Benevento abbia posto un'ipoteca serie sulla vittoria di questo campionato sembra un'affermazione piuttosto seria. Dodici punti di vantaggio a sette giornate dalla fine è più di un tesoretto, matematicamente vuol dire che anche se il Catania le vincesse tutte (21 punti), al Benevento basterebbe conquistare appena 9 punti per svettare per prima al traguardo della serie B.

E' giusto che nessuno molli la presa, che non si lasci deconcentrare dalla situazione che si è venuta a creare. Il compito della strega e quello di continuare a cercare la vittoria ogni volta che scende in campo fino a che la matematica non le darà il segnale che nessun potrà più raggiungerla.

Il tabellino della sfida del Massimino

CATANIA-CASERTANA0-0

CATANIA(3-4-2-1): Dini, Ierardi, Miceli, Allegretto (64' Celli), Casasola (79' Raimo), Corbari (63' Jimenez), Di Tacchio, Donnarumma (86' Ponsi), D'Ausilio, Bruzzaniti (64' Lunetta), Caturano. A disp.: Bethers, Coco, Pieraccini, Doni, Cargnelutti, Di Noia. All Toscano

CASERTANA(3-5-2): De Lucia, Heinz (71' Viscardi), Kontek, Martino, Oukhadda, Proia (72' Saco), Toscano, Girelli, Liotti (56' Bacchetti), Butic, Casarotto (82' Bentivegna). A disp.: Vilardi, Merolla, Arzillo, Leone, De Liguori, Vano, Galletta AllCoppitelli

ARBITRO: Silvestri di Roma 1

NOTE: Ammoniti: Martino ©