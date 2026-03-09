Scognamillo: "La svolta con l'Atalanta. Vigorito? Ama tanto il Benevento" Le parole del difensore giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite di Ottogol, Stefano Scognamillo ha toccato vari punti dello stroardinario cammino del Benevento: "La partita con l’Atalanta ci ha dato qualcosa in più: in quel momento abbiamo capito davvero di essere una squadra forte. È stata una sorta di svolta. Anche la gara contro il Picerno è stata fondamentale: sono state queste partite a darci lo slancio per il percorso che stiamo facendo. Contro il Catania abbiamo vinto da squadra matura. Loro hanno disputato probabilmente la miglior partita della loro stagione. All’inizio non ci aspettavamo quel tipo di fraseggio, poi il mister è stato bravo a cambiare modulo. Ci siamo adattati e alla fine l’abbiamo portata a casa con maturità. Il presidente? È stato bellissimo vedere la gioia nei suoi occhi: sembrava un ragazzino, festeggiava e saltava insieme a noi. La presenza del presidente Vigorito non è affatto scontata. Si vede quanta passione e quanto amore metta in quello che fa, ed è qualcosa di straordinario. Quest’anno stiamo cercando di ripagare la fiducia che ci ha dato".