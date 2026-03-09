Benevento, Maita: "Mai vista una squadra così. Ora voglio il Vigorito pieno" Il capitano giallorosso a Ottogol: "Abbiamo avuto un'evoluzione mentale incredibile"

"La vittoria con il Picerno ci ha dato consapevolezza. La palla sembrava non voler entrare in nessun modo, poi l’ha risolta Pierozzi: quella è stata la svolta. Noi ci abbiamo sempre creduto. Non è stato facile, considerando da dove siamo partiti. Sono molto contento di questa squadra: abbiamo avuto un’evoluzione mentale incredibile, qualcosa di tutt’altro che scontato. La partita col Picerno ci ha fatto sentire quella fiammella che si è accesa al massimo". Ha esordito così capitan Maita nel corso di Ottogol. Il centrocampista giallorosso ha poi proseguito: "Abbiamo dimostrato in più occasioni di essere una squadra vera. Sono anni che gioco, ma non mi era mai capitato di vedere una voglia di soffrire così, tutti insieme. Siamo cresciuti in maniera esponenziale: vincere questo girone non è facile. Per noi non è ancora finita, come dimostra la vittoria col Sorrento, arrivata dopo la partita col Catania che ci ha tolto tantissime energie. Dobbiamo continuare così. La fascia da capitano è stata un riconoscimento da parte di tutta la squadra. Mi piace perché mi dà responsabilità e tira fuori il meglio di me. Cerco di dare sempre l’esempio. Sono felice perché quando sono arrivato la situazione non era limpida: arrivare fin qui significa davvero tanto. Ora bisogna solo completare il percorso e chiudere il cerchio. È un sogno che si sta avverando. All’inizio qualche dubbio l’avevo, ma grazie al presidente e al mister abbiamo messo tutto in ordine. Adesso raccogliamo ciò che stiamo seminando".

Maita, il rapporto con Vigorito e la spinta dei tifosi

"Ascoltare il presidente è sempre un piacere: c’è sempre qualcosa da imparare. È una persona talmente intelligente che ascoltarlo è un onore. All’inizio era triste, si leggeva negli occhi, come se si fosse sentito tradito da noi calciatori. Lui ha sempre costruito per vincere il campionato e noi vogliamo regalargli questa gioia. Vederlo felice è impagabile: non ho mai visto un presidente così innamorato della sua squadra. Lo stadio pieno? Vedere tutta quella gente allo stadio con il Catania ci dà una grande carica. Speriamo di vedere il Vigorito strapieno nelle prossime partite".