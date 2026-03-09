Il Catania impatta con la Casertana, quanti punti mancano al Benevento per la B? La Strega è sempre più vicina al traguardo della cadetteria

Terza partita consecutiva senza successi per il Catania che ha pareggiato al Massimino contro la Casertana. I siciliani hanno impattato col punteggio di 0-0, perdendo ulteriormente terreno rispetto al Benevento che ha vinto in casa del Sorrento grazie alla doppietta messa a segno da Salvemini.

Quanto manca al Benevento per la B?

Il distacco tra le due squadre, adesso, è di ben dodici punti. Considerato che gli scontri diretti sono in equilibrio, al Benevento attualmente servirebbero dieci punti per staccare il traguardo della Serie B. La migliore differenza reti risulterebbe essere fondamentale soltanto in caso di arrivo a pari punti. Quindi è preso detto: a sette giornate dalla fine dei giochi, il Catania può arrivare al massimo a quota 82 punti. Il Benevento ne ha 73. Con dieci punti da ottenere negli ultimi 630 minuti di campionato, la Strega potrà festeggiare il tanto atteso ritorno in Serie B.