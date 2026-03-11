Sette chili di hashish e cocaina nascosti nei loculi del cimitero, assolto Benevento. La sentenza per un 38enne di Ceppaloni

Era accusato di essere una delle tre persone alle quali era stata addebitata la droga, ma anche lui è stato assolto come gli altri. E' la sentenza del giudice Graziamaria Monaco al termine del processo a carico di Luciano Domenico Ricci (avvocato Luca Cavuoto), 38 anni, di Ceppaloni, chiamato in causa dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio su una vicenda che risaliva al 9 gennaio 2017, quando i militari avevano sequestrato 7 chili di hashish e cocaina dopo averli rinvenuti nei loculi in costruzione all'interno del cimitero di Ceppaloni.

La 'roba' era in un borsone, una busta di carta ed un recipiente di vetro; in particolare, 6 chili ed 850 grammi di hashish erano custoditi, divisi in 68 panetti, ciascuno del peso di 100 grammi, in involucri di plastica termosaldati. Nove contenitori dello stesso tipo e 6 buste contenevano, invece, 250 grammi di cocaina.

Secondo gli inquirenti, mentre un terzo uomo fungeva da palo, Ricci e una donna avrebbero nascosto gli stupefacenti nelle tombe in via di realizzazione. Gli altri erano già stati assolti, ora è toccato a lui.

