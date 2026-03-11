La serie C e il Fai promuovono il patrimonio storico delle città Il messaggio sarà reso ancora più incisivo da una speciale "patch" che sarà applicata sulle maglie

La Serie C e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS scendono in campo per promuovere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico d’Italia, nel segno della cultura e dello strettissimo legame con il territorio.

Il 32° turno della Serie C Sky Wifi, che si giocherà dal 13 al 16 marzo, porterà nelle città della Lega Pro, con led di bordocampo e messaggi speaker dedicati, la campagna di partecipazione attiva e raccolta fondi del FAI, incentivando la partecipazione alle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, durante le quali sarà possibile apprezzare luoghi suggestivi e tesori d’arte normalmente non accessibili al pubblico.

Un messaggio reso ancor più incisivo grazie ad una speciale patch sulle maglie dei calciatori più rappresentativi dei club di Serie C, con tifosi, appassionati e collezionisti che potranno aggiudicarsi gli imperdibili cimeli tramite le aste benefiche online su CharityStars dal 13 al 23 marzo.