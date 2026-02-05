Cerca di sfuggire a polizia, si filma mentre lo inseguono lungo Corso: arrestato Benevento,. Un 26enne ai domiciliari, bloccato dalla Volante

Ne ha combinate di tutti i colori, cercando di sfuggire alla polizia. Alla fine, però, è stato bloccato ed arrestato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono le ipotesi di reato contestate a Simone U., 26 anni, di Benevento, protagonista di un episodio accaduto nella tarda serata di ieri. Quando, secondo una prima ricostruzione, e mentre una pioggia battente cadeva sul capoluogo e non solo, non si sarebbe fermato all'alt di una Volante, dandosi alla fuga con la sua auto. L'inizio di un inseguimentto 'folle', ad alta velocita, prima lungo le strade della città, compreso il Corso Garibaldi, poi fino a dopo Ponte, dove è stato 'stoppato'.

Un inseguimento nel corso del quale il giovane ha avuto anche il tempo di autofilmarsi con il telefonino, registrando l'ululato delle sirene delle pattuglie che lo tallonavano. Il 26enne, che qualche giorno fa era stato sorpreso con unn martello, è stato sottoposto ai domiciliari: è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.