Incendio in un appartamento: danni e paura per una persona a Benevento

Momenti di paura la scorsa per un incendio divampato in un appartamento in via Iadanza, al Rione Libertà.
Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un guasto ad un elettrodomestico, le fiamme hanno interessato una stanza dell'abitazione che è stata completamente invasa dal fumo. All'interno solo una persona che è riuscita a dare l'allarme e ad uscire all'esterno.
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale. I pompieri hanno spento l'incendio e fatto areare le stanze ed il vano scala ancora invasi dal fumo. Sul posto necessario anche l'intervento dell'ambulanza del 118. i sanitari a scopo precauzionale hanno poi trasferito l'inquilino in ospedale per accertamenti.
I vigili del fuoco hanno poi effettuato un sopralluogo e una verifica all'intero stabile. Per fortuna gli altri appartamenti, al di là dell'odore acre del fumo non hanno subito danni.