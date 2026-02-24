Incendio in un appartamento: danni e paura per una persona a Benevento Vigili del fuoco in azione in uno stabile al rione Libertà. Inquilino visitato in ospedale

Momenti di paura la scorsa per un incendio divampato in un appartamento in via Iadanza, al Rione Libertà.

Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un guasto ad un elettrodomestico, le fiamme hanno interessato una stanza dell'abitazione che è stata completamente invasa dal fumo. All'interno solo una persona che è riuscita a dare l'allarme e ad uscire all'esterno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale. I pompieri hanno spento l'incendio e fatto areare le stanze ed il vano scala ancora invasi dal fumo. Sul posto necessario anche l'intervento dell'ambulanza del 118. i sanitari a scopo precauzionale hanno poi trasferito l'inquilino in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno poi effettuato un sopralluogo e una verifica all'intero stabile. Per fortuna gli altri appartamenti, al di là dell'odore acre del fumo non hanno subito danni.