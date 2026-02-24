Viviani firma per l'Arezzo di Christian Bucchi Contratto di due anni e mezzo fino al 30 giugno 2028

Mattia Viviani è un nuovo giocatore delll'Arezzo. Contratto di due anni e mezzo per il centrocampista svincolato dopo l’ultima esperienza al Benevento. Play o mezz’ala, 26 anni, vanta anche 8 presenze in serie A.

Il calciatore quest’anno non è mai sceso in campo ma ha alle spalle un curriculum di livello, con 8 presenze in serie A, 96 in B e 26 in serie C. In totale 4 i gol segnati, tutti con la maglia del Benevento. Play davanti alla difesa ma anche mezz’ala, si è legato all’Arezzo con un contratto lungo: ha firmato per due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2028, segno che la società lo considera un elemento su cui puntare anche dopo un’eventuale promozione in cadetteria.

Viviani ieri ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni a Rigutino. Restano in infermeria l'altro ex giallorosso, il moldavo Artur Ionita e Mawuli per gli infortuni muscolari accusati la scorsa settimana e salteranno il Ravenna, così come lo squalificato Coppolaro (sannita di origine). Di nuovo a disposizione dopo il turno di stop sia Chiosa che Gilli. Recuperabile Cortesi, assente a Gubbio per un virus influenzale. Nella lista dei 23 potrebbe essere Perrotta (2004) a fare posto a Viviani. L’Arezzo ha in organico anche un altro esubero, cioè il terzino Tito (1993), escluso dopo la sessione invernale del mercato per lasciare spazio a Di Chiara (1993), arrivato dal Catanzaro (altro ex del Benevento, così come lo è Christian Bucchi che è l'allenatore degli amaranto).