Benevento, Kouan: "La nostra forza è il gruppo. I tifosi? Ad Altamura..." Il centrocampista giallorosso: "Con Floro Flores ho un ottimo rapporto, mi chiama biondino"

Ospite di Ottogol, Kouan ha parlato del momento del Benevento dopo la vittoria conquistata a Picerno. Il centrocampista giallorosso ha elogiato subito i tifosi che sono accorsi in terra pugliese: "Il mister ci aveva detto che ci sarebbe stato il pienone, devo dire che ci hanno dato qualcosa in più. I tifosi sono stati importanti per la vittoria che abbiamo conquistato, siamo stati un gruppo vero. Ci mancano dieci finali, da domani penseremo al Potenza che sarà un'altra trasferta non affato semplice. Daremo tutto per vincere. Il mio rapporto con Floro Flores? E' molto bello, mi chiama 'biondino'. Ci dice cose giuste, anche nel corso dell'intervallo di Altamura ci ha fornito delle indicazioni importanti. Molte partite saranno come quella di domenica, le avversarie ci affronteranno in questo modo per strapparci dei punti, ma il mister è pronto a darci sempre le contromosse. Siamo un gruppo sano, formato da ragazzi per bene che tengono molto alla causa giallorosso. Quelli che partono dalla panchina danno il massimo, in questa fase della stagione è importante farsi trovare sempre pronti, anche solo per un minuto, per fornire il proprio contributo alla causa".

Kouan: "Ho sposato il progetto giallorosso"

Kouan ha poi svelato un retroscena sul suo arrivo a Benevento: "Mi voleva il Brescia, poi mi ha chiamato il mio procuratore dicendomi che c'era il Benevento. Ho risposto 'beh, tanta roba' e gli ho detto di chiudere subito l'operazione. Sono contento, ho sposato subito il progetto giallorosso".