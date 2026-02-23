Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend L'andamento delle formazioni giallorosse

Si muovono le classifiche dei tornei giovanili dopo le gare del weekend. Il pareggio della Primavera contro il Cosenza ha fatto scivolare i giallorossi all'ottavo posto, ma la zona play off dista soltanto due lunghezze. L'under 17 è uscita dalla zona "calda" che permette l'accesso alle fasi finali dopo la sconfitta con il Guidonia, ma la classifica è corta e il Benevento resta tra le pretendenti a staccare il pass per la post season. L'under 16 si conferma al primo posto, condiviso col Monopoli, così come l'under 15.

Primavera 2, la classifica

Empoli 46

Pescara 37

Avellino 33

Perugia 33

Spezia 32

Ternana 32

Catanzaro 31

Benevento 30

Pisa 27

Ascoli 26

Monopoli 22

Bari 21

Cosenza 20

Palermo 18

Salernitana 18

Crotone 10

Under 17, la classifica

Gubbio 38

Latina 35

Guidonia Montecelio 35

Perugia 35

Benevento 34

Ternana 34

Casertana 31

Ascoli 27

Pineto 21

Campobasso 19

Pianese 13

Sambenedettese 10

Foggia 9

Audace Cerignola 9

Under 16, la classifica

Benevento 32

Monopoli 32

Latina 24

Sorrento 24

Campobasso 23

Giugliano 23

Pineto 17

Casarano 16

Casertana 14

Team Altamura 12

Picerno 9

Under 15, la classifica

Benevento 48

Perugia 46

Gubbio 33

Campobasso 33

Ternana 32

Latina 32

Sambenedettese 25

Audace Cerignola 24

Pineto 22

Guidonia Montecelio 22

Ascoli 20

Casertana 14

Pianese 9

Foggia 5