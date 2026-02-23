Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend

L'andamento delle formazioni giallorosse

benevento le classifiche del settore giovanile dopo il weekend
Benevento.  

Si muovono le classifiche dei tornei giovanili dopo le gare del weekend. Il pareggio della Primavera contro il Cosenza ha fatto scivolare i giallorossi all'ottavo posto, ma la zona play off dista soltanto due lunghezze. L'under 17 è uscita dalla zona "calda" che permette l'accesso alle fasi finali dopo la sconfitta con il Guidonia, ma la classifica è corta e il Benevento resta tra le pretendenti a staccare il pass per la post season. L'under 16 si conferma al primo posto, condiviso col Monopoli, così come l'under 15. 

Primavera 2, la classifica 

Empoli 46 
Pescara 37 
Avellino 33 
Perugia 33
Spezia 32
Ternana 32 
Catanzaro 31 
Benevento 30
Pisa 27
Ascoli 26
Monopoli 22
Bari 21
Cosenza 20
Palermo 18
Salernitana 18
Crotone 10 

Under 17, la classifica 

Gubbio 38
Latina 35
Guidonia Montecelio 35
Perugia 35 
Benevento 34 
Ternana 34 
Casertana 31
Ascoli 27
Pineto 21
Campobasso 19
Pianese 13
Sambenedettese 10
Foggia 9
Audace Cerignola 9

Under 16, la classifica 

Benevento 32
Monopoli 32 
Latina 24
Sorrento 24
Campobasso 23
Giugliano 23
Pineto 17
Casarano 16
Casertana 14
Team Altamura 12
Picerno 9

Under 15, la classifica 

Benevento 48
Perugia 46
Gubbio 33
Campobasso 33 
Ternana 32
Latina 32 
Sambenedettese 25
Audace Cerignola 24
Pineto 22
Guidonia Montecelio 22
Ascoli 20
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 5 

 

Ultime Notizie