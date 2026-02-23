Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend

Si muovono le classifiche dei tornei giovanili dopo le gare del weekend. Il pareggio della Primavera contro il Cosenza ha fatto scivolare i giallorossi all'ottavo posto, ma la zona play off dista soltanto due lunghezze. L'under 17 è uscita dalla zona "calda" che permette l'accesso alle fasi finali dopo la sconfitta con il Guidonia, ma la classifica è corta e il Benevento resta tra le pretendenti a staccare il pass per la post season. L'under 16 si conferma al primo posto, condiviso col Monopoli, così come l'under 15.
Primavera 2, la classifica
Empoli 46
Pescara 37
Avellino 33
Perugia 33
Spezia 32
Ternana 32
Catanzaro 31
Benevento 30
Pisa 27
Ascoli 26
Monopoli 22
Bari 21
Cosenza 20
Palermo 18
Salernitana 18
Crotone 10
Under 17, la classifica
Gubbio 38
Latina 35
Guidonia Montecelio 35
Perugia 35
Benevento 34
Ternana 34
Casertana 31
Ascoli 27
Pineto 21
Campobasso 19
Pianese 13
Sambenedettese 10
Foggia 9
Audace Cerignola 9
Under 16, la classifica
Benevento 32
Monopoli 32
Latina 24
Sorrento 24
Campobasso 23
Giugliano 23
Pineto 17
Casarano 16
Casertana 14
Team Altamura 12
Picerno 9
Under 15, la classifica
Benevento 48
Perugia 46
Gubbio 33
Campobasso 33
Ternana 32
Latina 32
Sambenedettese 25
Audace Cerignola 24
Pineto 22
Guidonia Montecelio 22
Ascoli 20
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 5