Incendia alloggio che occupava abusivamente con compagna: condannato Benevento. Rito abbreviato, 3 anni e 8 mesi, anche per ricettazione, a Davide Cantone

Tre anni e 8 mesi con rito abbreviato. E' la sentenza del gup Maria Amoruso per Davide Cantone (avvocato Michele Ciruolo), 35 anni, di Benevento, riconosciuto responsabile di incendio e ricettazione di un fucile, ma assolto dall'accusa di detenzione illegale di armi.

Tre capi di imputazione per i quali il pm Olimpia Anzalone aveva chiesto 2 anni e 9 mesi, contestati in una indagine dei carabinieri partita dopo il rogo che il 5 novembre 2025 aveva distrutto un appartamento al rione Libertà. Un episodio al centro dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di Cantone, che avrebbe appiccato il fuoco all'alloggio che occupava abusivamente conn la sua compagna.

Secondo gli inquirenti, lei aveva scoperto che il compagno aveva una nuova relazione, per questo da tempo i due litigavano. Una situazione che, a detta di una familiare della donna, avrebbe indotto l'allora 34enne, dopo una videochiamata nella quale avrebbe annunciato alla ex convivente che l'avrebbe fatto, a scatenare le fiamme nella casa.