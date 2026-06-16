E' l'ora del giuramento per sette neo avvocati e due praticanti Benevento. Questo pomeriggio la cerimonia in Tribunale

Sono sette i neo avvocati che, dopo aver superato l'esame di abilitazione professionale, giureranno questo pomeriggio in Tribunale dinanzi al Consiglio dell'Ordine forense, che vanta oltre 1800 iscritti. Si tratta di Luigi Abruzzese, Arianna Laudato, Gabriele Lombardi, Mario Luciano, Michele Mainiero, Carola Primavera e Davide Santamaria, attesi da un momento importante.

Per tutti il momento emozionante della lettura della formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento".

La cerimonia riguarderà anche due praticanti: Matteo Cavuoto e Gian Attilio Terrazzano.

A tutti i complimenti di Ottopagine.it