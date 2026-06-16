Individuazione precoce di DSA e ADHD alle Domeniche della Salute del Rotary Con la partecipazione di a partecipazione di Roberto Ghiaccio

Il Rotary Club di Benevento con Presidente Raffele Pilla promuove la “Domenica della Salute”: una giornata dedicata all'individuazione precoce di DSA e ADHD.

Il 21 giugno, in Corso Garibaldi a Benevento, nei pressi della Prefettura, si terrà un'importante iniziativa dedicata alla salute dell'età evolutiva, alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e sull'ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività). L'evento vedrà la partecipazione di Roberto Ghiaccio, professionista impegnato da anni nell'ambito della valutazione e del supporto ai disturbi del neurosviluppo, autore di numerosi contributi divulgativi e scientifici e costantemente aggiornato sulle più recenti linee guida nazionali e internazionali.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza su tematiche che coinvolgono un numero sempre più significativo di bambini e adolescenti e che, se riconosciute tempestivamente, possono essere affrontate attraverso percorsi efficaci e personalizzati.

Nel corso della sua attività professionale, Ghiaccio ha collaborato con realtà accademiche, servizi sanitari territoriali e professionisti del settore educativo e clinico, maturando una consolidata esperienza nella valutazione delle difficoltà di apprendimento e dei disturbi del neurosviluppo. La sua attività è caratterizzata da un costante impegno nella formazione, nella divulgazione scientifica e nell'applicazione delle evidenze più aggiornate in ambito clinico e diagnostico.

Comprendere i DSA e l'ADHD per intervenire in tempo

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento comprendono condizioni quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Si tratta di difficoltà che interessano specifiche abilità scolastiche e che possono influire sul percorso educativo dei ragazzi, pur in presenza di un'intelligenza nella norma o superiore alla media. Quando adeguatamente riconosciuti, i DSA possono essere gestiti attraverso strumenti compensativi e strategie didattiche che consentono agli studenti di valorizzare pienamente le proprie capacità.

L'ADHD, invece, è un disturbo del neurosviluppo che si manifesta principalmente attraverso difficoltà di attenzione, impulsività e, in alcuni casi, iperattività. Tali caratteristiche possono incidere sulla vita scolastica, familiare e relazionale del bambino, rendendo fondamentale una corretta individuazione e una presa in carico tempestiva.

Il valore dello screening precoce

Le più autorevoli linee guida scientifiche sottolineano l'importanza dell'identificazione precoce dei segnali di rischio. Lo screening rappresenta infatti uno strumento fondamentale di prevenzione e orientamento: non costituisce una diagnosi, ma permette di individuare eventuali indicatori di difficoltà che meritano approfondimenti specialistici.

Intervenire precocemente significa offrire ai bambini e alle loro famiglie l'opportunità di ricevere supporto qualificato prima che le difficoltà possano tradursi in insuccesso scolastico, perdita di autostima, disagio emotivo o problematiche relazionali. Una maggiore consapevolezza consente inoltre agli insegnanti e ai genitori di adottare strategie educative più efficaci e inclusive.

Un invito alla cittadinanza

L'appuntamento del 21 giugno in Corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura di Benevento, dalle 9 alle 13 rappresenta un'occasione di grande valore sociale e culturale per informarsi, confrontarsi con professionisti qualificati e approfondire tematiche che riguardano il futuro e il benessere delle nuove generazioni.

Genitori, insegnanti, educatori, studenti e cittadini sono invitati a partecipare numerosi a questa giornata di sensibilizzazione, che intende promuovere una cultura della prevenzione, dell'inclusione e dell'attenzione ai bisogni educativi di ogni bambino e ragazzo.

Conoscere significa prevenire. Prevenire significa offrire maggiori opportunità di crescita, apprendimento e realizzazione personale.