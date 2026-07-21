Travolge un settantenne sulle strisce e scappa: identificato Il presunto investitore è stato individuato dalla Polizia Municipale

Ha investito un uomo di 70 anni mentre attraversava regolarmente la carreggiata sulle strisce pedonali, provocandogli gravi lesioni, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Al termine di una complessa attività d'indagine, gli agenti della Polizia Municipale di Benevento hanno identificato il presunto responsabile, un quarantenne residente in città, dagli accertamenti eseguiti, è risultato inoltre circolare privo di patente di guida.

L'incidente si è verificato nei giorni scorsi. Il pedone, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale, dove i sanitari gli hanno riscontrato lesioni di particolare gravità.

Le indagini sono state avviate nell'immediatezza del sinistro attraverso un meticoloso lavoro di ricostruzione dei fatti e l'analisi delle immagini acquisite dal sistema comunale di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo coinvolto, ricostruirne gli spostamenti e risalire all'identità del conducente.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di denunciare all'Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di fuga in caso di incidente con feriti, oltre che per le ulteriori violazioni emerse, tra cui la guida senza patente.