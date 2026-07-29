Autotreno carico di mangimi in fiamme sul Raccordo: vigili del fuoco in azione E' accaduto nel pomeriggio tra Benevento Ovest e l'uscita per Campobasso

Quando ha notato il fumo uscire dalle ruote del semirimorchio non ha esitato un istante ad arrestare la marcia a margine della carreggiata e a far scattare l'allarme. E' accaduto questo pomeriggio lungo la Tangenziale che da Benevento conduce allo svincolo per Campobasso. E' qui che un autoarticolato proveniente dalla Napoli - Bari e diretto in direzione Nord è stato improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo e il carico.

Traffico rallentato e consentito su una sola corsia di marcia per permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza. Il mezzo pesante stava trasportando mangimi per animali sia domestici che da stalla. Danneggiato parte del carico. Al termine delle operazioni di spegnimento l'autoarticolato è stato rimorchiato all'esterno della Tangenziale.