Cittadinanza Onoraria della Città di Foglianise alla Polizia di Stato L'onorificenza per la Questura di Benevento

Foglianise sceglie di trasformare la riconoscenza in appartenenza. Il Consiglio comunale ha approvato questa mattina, 29 luglio 2026, all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria/Benemerita della Città di Foglianise alla Polizia di Stato – Questura di Benevento.

La deliberazione riconosce il servizio svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a tutela della legalità, della sicurezza pubblica e dei diritti dei cittadini, sottolineandone la professionalità, il senso del dovere e la vicinanza alla comunità.

Si tratta di una scelta istituzionale rara e tra le primissime esperienze note in Italia espressamente riferite a una Questura. I precedenti pubblicamente documentati riguardano soprattutto la Polizia di Stato nel suo complesso, singoli Questori oppure specifici Commissariati di Pubblica Sicurezza.

«Abbiamo voluto compiere un atto che va oltre il pur doveroso ringraziamento – dichiara il sindaco Giovanni Mastrocinque – La sicurezza è uno dei fondamenti della convivenza civile. Vive nelle leggi e nelle istituzioni ma diventa concreta quando lo Stato è presente, ascolta i territori e protegge le persone.

Conferire la cittadinanza alla Questura di Benevento significa riconoscere questo lavoro quotidiano, spesso silenzioso e il rapporto di fiducia costruito con Foglianise. Dietro il nome di un’Istituzione ci sono donne e uomini che assumono responsabilità, affrontano rischi e dedicano la propria professionalità alla libertà e alla serenità degli altri.

Il voto unanime del Consiglio comunale rafforza il valore del riconoscimento. È la voce concorde di una comunità che considera la legalità un patrimonio comune e la presenza dello Stato una garanzia irrinunciabile.

Da oggi la Questura di Benevento entra simbolicamente nella cittadinanza foglianesara. È un legame che parla di rispetto, collaborazione e responsabilità reciproca».

Il conferimento sarà suggellato da una cerimonia ufficiale, nel corso della quale il Sindaco consegnerà al Questore di Benevento Giovanni Leuci, la pergamena recante le motivazioni del riconoscimento quale omaggio a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato.