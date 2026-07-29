Miasmi e schiuma nei corsi d'acqua. La Lega: serve un'operazione verità "Chiediamo che si promuova una vera operazione trasparenza"

"Quanto sta accadendo in questi giorni a Benevento, con le continue segnalazioni di miasmi che rendono l'aria irrespirabile in diverse zone della città e con la presenza di schiuma nei corsi d'acqua, impone risposte immediate e un deciso cambio di passo da parte delle istituzioni".

Così il coordinamento provinciale della Lega di Benevento chiede che venga fatta luce sulle vicende dei miasmi che da tempo invadono Benevento e sull'enorme quantità di schiuma che sabato aveva invaso le acque del fiume Calore.

"Da troppo tempo i cittadini denunciano situazioni che compromettono la qualità della vita e alimentano una crescente preoccupazione per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Non è più accettabile assistere al ripetersi di episodi che suscitano allarme, salvo poi essere archiviati senza che venga fatta piena luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

È indispensabile che tutti gli enti competenti – Comune di Benevento, Provincia, Regione Campania, ARPAC, ASL e le altre autorità preposte – attivino ogni strumento necessario per accertare l'origine di questi fenomeni e adottare tutte le misure utili a impedirne il ripetersi.

Ma soprattutto i cittadini hanno il diritto di sapere cosa stanno respirando e cosa sta finendo nei fiumi che attraversano la città. Non bastano rassicurazioni di circostanza o comunicazioni generiche: occorrono controlli puntuali, campionamenti, analisi scientifiche e un monitoraggio costante per accertare l'origine dei miasmi e della schiuma, verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti ed escludere o confermare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per questo chiediamo al Comune di Benevento e alla Provincia di promuovere una vera e propria operazione trasparenza. Al di là delle attività di competenza di ARPAC, ASL e degli altri organismi tecnici, le amministrazioni locali hanno il dovere di garantire ai cittadini un'informazione completa, costante e verificabile. Tutti gli esiti delle analisi, dei campionamenti e dei controlli effettuati devono essere resi pubblici tempestivamente, affinché ogni beneventano possa conoscere la reale situazione ambientale della propria città.

La trasparenza non è un favore concesso ai cittadini, ma un preciso dovere delle istituzioni. Solo attraverso dati certi, informazioni accessibili e una comunicazione chiara sarà possibile ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazioni.

La Lega chiede inoltre l'immediata convocazione di un tavolo istituzionale con tutti gli enti competenti per coordinare le attività di monitoraggio, condividere i risultati delle verifiche e definire un piano di intervento capace di affrontare in maniera definitiva una problematica che non può più essere considerata episodica.

Se vi sono responsabilità, dovranno essere individuate e perseguite senza alcuna esitazione.

Ciascuna istituzione e ciascun ente competente è chiamato ad assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, senza scaricabarile e senza i consueti rimpalli di competenze che finiscono soltanto per ritardare l'accertamento della verità e le soluzioni attese dai cittadini.

Su ambiente e salute pubblica non sono più tollerabili silenzi, giustificazioni o rinvii. Benevento merita risposte chiare, dati pubblici, tempi certi e interventi concreti".

