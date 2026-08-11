E' buio, un piede in fallo, giù dalla tettoia dell'auditorium: grave un 17enne Benevento.- E' accaduto in via Calandra

E' finito nel vuoto da un'altezza di 4-5 metri, ed ora è in prognosi riservata, un giovanissimo di un centro a poca distanza da Benevento - tra pochi giorni compirà 17 anni - rimasto vittima di un incredibile episodio accaduto nella notte all'interno dell'auditorium di via Calandra.

Secondo una prima ricostruzione, era in compagnia di due ragazzi più piccoli di lui, che ha deciso di raggiungere la tettoia della struttura, forse per ammirare il cielo e le stelle. Era buio, ha messo un piede in fallo ed è precipitato di sotto. Terrorizzati, i due minori hanno immediatamente dato l'allarme. Soccorso dal 118, il 17enne è stato trasportato all'opedale San Pio e giudicato in prognosi riservata. Per fortuna, è cosciente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Mobile, che hanno avviato le indagini su una tragedia che è stata solo sfiorata, grazie al cielo.