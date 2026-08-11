Benevento, da stasera Etes potrà soddisfare la richiesta delle "Fidelity card" A breve un comunicato coi dettagli sul sito ufficiale del Benevento Calcio

La richiesta da parte della Fiorentina della Fidelity Card per potersi munire del biglietto di ingresso per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa del 14 agosto aveva allarmato una buona parte di tifoseria.

Bisognava attrezzarsi in fretta se non si voleva rimanere con un pugno di mosche in mano.

E allora la società è subito intervenuta con il supporto di Etes, la piattaforma di biglietteria elettronica che da quest'anno è demandata alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti del Benevento, per risolvere ogni problema esistente. Da questa sera Etes sarà in grado di soddisfare la richiesta di quanti hanno bisogno di sottoscrivere la tessera del tifoso, che servirà non solo per questa partita importante di Cooppa, ma anche per tutto il campionato.

I dettagli verranno specificati a breve con un comunicato che uscirà sul sito ufficiale del Benevento calcio.