Benevento. Si ferma per prendere un caffè e l'auto va in fiamme Danni ingenti al veicolo e traffico bloccato per circa mezz'ora a contrada San Vitale

Traffico bloccato e qualche momento di apprensione questa mattina lungo via Vitulanese a Benevento per l'incendio di un'auto che il conducente aveva appena fermato dinanzi al bar a contrada San Vitale per prendere un caffè prima del lavoro.

E' accaduto questa mattina intorno alle 7,30.

A far scattare l'allarme sono state alcune persone in transito che hanno notato il fumo e le fiamme avvolgere l'Opel Corsa alimentata a gpl appena lasciata in sosta lungo la Provinciale.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale, gli agenti della Volante e la Polizia Municipale.

Via Vitulanese chiusa al traffico per circa mezz'ora, tempo necessario per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo e l'impianto a gas.

Danni ingenti all'auto che è stata poi rimossa e la circolazione è ripresa regolarmente lungo l'arteria che collega Benevento alla Valle Vitulanese e le contrade a Nord della città.