Benevento Città Spettacolo. Siani incanta con risate, verità e improvvisazioni In una gremita e 'calda' piazza Pacca lo spettacolo "Fake News". Giordano: Benevento città viva

La comicità, quella vera, spontanea, innata di chi ne ha fatto un lavoro per passione. Alessandro Siani, attore, regista, comico amato dal pubblico e sceneggiatore ieri sera ha incantato Benevento. Un'ora e mezza di spettacolo autentico tra risate travolgenti del pubblico che ha assistito al suo spettacolo “Fake News” che racconta situazioni che accadono davvero quotidianamente a tutti, rese però leggere grazie alla comicità ma sempre autentiche. Poi la spontaneità di Siani ha fatto il resto con battute improvvisate e create tra il pubblico e con il pubblico. Un contatto diretto che ha riscaldato le oltre 2mila persone presenti ad uno degli eventi clou di Benevento Città Spettacolo”.

Un successo indubbio, almeno a guardare i numeri di spettatori e la gente in strada che ha affollato piazze e via della città. “Edizione bellissima” ha rimarcato un soddisfatto Renato Giordano, direttore artistico di Benevento città spettacolo: “Edizione che ha coinvolto praticamente tutti grazie ad un programma che mirava proprio a creare interesse a partire dai giovani che abbiamo avvicinato a Città Spettacolo grazie alla loro musica. Un desiderio dell'amministrazione guidata dal sindaco Mastella e nostro come organizzatori: coinvolgere i giovani.

Siani e Bennato chiudono questa edizione straordinaria. Bagno di folla per gli eventi a teatro, spettacoli, musica, cultura, mostre: una manifestazione eterogenea per tutti i gusti per una città viva. Benevento è una città culturalmente viva”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella arrivato a spettacolo avviato dopo aver assistito al primo tempo della partita del Benevento - Sudtirol al “Ciro Vigorito” ha poi chiesto a Siani: “Alessandro nomina Benevento nel tuo nuovo film “Bentornati al Sud”...