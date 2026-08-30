Benevento-Sudtirol, Sernicola: "I tifosi ci hanno spinti verso il pareggio" "Abbiamo mosso la classifica in una categoria dove ogni passo è fondamentale"

Ecco le parole di Sernicola dopo il pari del Vigorito tra Benevento e Sudtirol: "Sto cercando di lavorare il più possibile, mi sono subito messo a disposizione dei compagni. Voglio dare il massimo. Abbiamo parlato nello spogliatoio, qualcuno si lamentava dei gol sbagliato. Sono sincero, quando arrivano le occasioni vuol dire che si gioca bene, poi li trasformeremo in gol. Prendiamo quanto di buono c'è stato. Abbiamo concesso pochissimi tiri in porta, creando tanto. Portiamo a casa la gioia del pareggio finale. Nel secondo tempo sapevamo che l'avremmo ripresa perché il pubblico ci ha spinto dall'inizio alla fine. Per noi è il dodicesimo uomo in campo e li ringraziamo per il supporto. Ci prendiamo il punto, abbiamo mosso la classifica in una categoria dove ogni punto è fondamentale. Sono venuto per Floro Flores, ho sposato il progetto. Ho visto tante partite dello scorso anno, la squadra giocava davvero bene. Mi sono messo subito a disposizione. Mi piace spingere, ma a quattro serve anche equilibrio perché la Serie B è particolare. Bisogna stare attenti, soprattutto in questa categoria".