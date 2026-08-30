Benevento, Siatounis: "Il gol di Salvemini può darci una svolta" "Contento dell'esordio con la maglia giallorossa in B. Ora pensiamo all'Ascoli"

Esordio in giallorosso per Siatounis con la maglia del Benevento che così ha parlato del pari con il Sudtirol: "Sono contento. La squadra aveva bisogno di una svolta, avevamo il pallino del gioco. La partita era nostra, ma è arrivato un gol in contropiede. Sono contento del pareggio. Per me è l'esordio con il Benevento in B: sono molto contento di questo. Il gol di Salvemini può essere una svolta per il nostro campionato. Credo che il gruppo, così come le prestazioni, ci sono sempre state. Ora dobbiamo andare ad Ascoli e provare a fare punti". Il centrocampista greco si è soffermato anche sulle richieste di Floro Flores ai due centrocampisti chiamati a giostrare il gioco nel 4-2-3-1: "Con questo modulo i due centrocampisti devono svolgere un lavoro davvero importante che ti porta a sprecare tantissime energie. L'aiuto degli attaccanti è fondamentale".