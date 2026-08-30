Benevento-Sudtirol, Possanzini: "Il pari è giusto. Per noi è un punto d'oro" Le parole del tecnico degli altoatesini dopo l'1-1 del Vigorito

"Il pari è stato un episodio sfortunato. La squadra si è mossa bene e ha saputo soffrire. Credo che il risultato finale sia quello più giusto per quanto visto in campo. Volevo che la squadra palleggiasse di più, ma sono comunque soddisfatto perché ho visto lo spirito giusto. I ragazzi si impegnano e sono contento. Mi prendo questo punto perché pareggiare a Benevento non è semplice. Per me è un punto d'oro". Ha commentato così il pari tra Benevento e Sudtirol il tecnico degli altoatesini Possanzini che poi ha proseguito: "Pochi tiri in porta? E' arrivato Okoro e ci darà una grossa mano. Non è un problema di uomini. Nella trequarti ci siamo arrivati molto bene nel primo tempo, ma ci è mancata la zampata finale. Stiamo lavorando nelle due fasi e vogliamo alzare il livello. Andiamo avanti. L'andamento di questo campionato si vedrà almeno dopo dieci partite di campionato, adesso è troppo presto, anche se la Serie B non è mai finita fino in fondo perché la forbice tra play off e play out è piccola"