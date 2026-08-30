Floro Flores: "Un ko sarebbe stato clamoroso. I gol subìti? Sono stanco..." Le parole del tecnico giallorosso dopo il pari del Benevento contro il Sudtirol

Ecco le dichiarazioni di Floro Flores dopo il pareggio nel finale ottenuto dal Benevento contro il Sudtirol: "Faccio fatica a valutare la partita. Se avessi perso sarebbe stato un qualcosa di clamoroso. Il calcio è anche questo. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato cuore e animo. A mente fredda abbiamo sprecato molto. Questo lo paghi alla lunga perché la Serie B non è la C. Una squadra che ha fatto 24 tiri in porta con un solo gol, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Calo fisico nel finale? Ci sono 40 gradi e non è facile. Non ho visto cali. Penso che comunque una squadra posso avere dei momenti, come è successo col Modena. Dobbiamo stare attenti perché spesso abbiamo preso gol del genere. Ripeto, faccio i complimenti alla squadra perché riprendere una partita del genere non è facile".

"Sono stanco di prendere gol così"

"Dobbiamo migliorare perché anche io sono stanco di prendere gol così. Vanno gestite le situazioni, anche se nell'arco di una partita può succedere. Il Sudtirol ha tirato due volte in porta, meritavamo qualcosa in più".

"E' una questione di attenzione"

"Un cambio tattico? Non è una questione di modulo. Questo schieramento ci ha portato qui. Il gol del Sudtirol non l'abbiamo preso perché eravamo schierati, ma eravamo in attacco e non siamo riusciti a gestirla. E' una questione di attenzione. Bisogna lavorare perché, ripeto, sono stanco di prendere gol in questo modo".

"Il mercato? Non me la sento di parlarne"

"Il mercato? Non me la sento di parlare di queste cose perché sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei miei calciatori. Valuteremo se è il caso di intervenire perché c'è un mercato aperto e non vedo l'ora che chiuda. Possiamo dire tante cose, ma al momento non mi va perché sarebbe una mancanza di rispetto. La squadra si è sempre allenata bene, non mi ha mai dato modo di pensare male. Oggi hanno dimostrato di avere tanto cuore e sono sicuro che ci darà grosse soddisfazioni".