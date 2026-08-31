Vasto incendio e colonna di fumo nero dalla zona industriale di Airola - FOTO In aggiornamento. Vigili del fuoco in azione in un sito di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Più squadre dei Vigili Del Fuoco del distaccamento di Bonea e dal comando provinciale di Benevento stanno intervenendo nella zona industriale di Airola per un vasto incendio divampato e che ha provocato un'alta colonna di fumo nero.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sta interessando un sito di stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'area industriale, alle porte di Airola.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Airola. Preoccupazione per i residenti per la colonna di fumo nero che a causa del vento sta raggiungendo anche Montesarchio.

AGGIORNAMENTI

In azione una ventina di vifgili del fuoco arrivati anche dalla centrale di Benevento e non si esclude nelle prossime ore l'intervento di altri vigili del fuoco. Vasto l'incendio divampato dinanzi un capannone. Al momento l'unica cosa certa è che a bruciare sarebbero rifiuti.