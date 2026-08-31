Medicina: domani al via semestre filtro all'Università del Sannio Accoglienza congiunta a Napoli e Benevento con i saluti istituzionali dei Rettori Mazzucchi e Moreno

Prenderanno il via martedì 1° settembre le attività didattiche del Semestre Filtro per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) nelle sedi di Napoli e Benevento, Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46), Medicina Veterinaria (LM-42). Un appuntamento cruciale per le centinaia di studentesse e studenti che iniziano il proprio percorso accademico.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con un saluto di benvenuto e accoglienza che si terrà in contemporanea e in collegamento tra l’Aula Magna "Gaetano Salvatore" del Policlinico Federico II (Via Sergio Pansini 5, Napoli) e l’Aula Magna del Plesso Didattico di Via delle Puglie a Benevento.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, prof. Andrea Mazzucchi, e della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, prof.ssa Maria Moreno.

Durante la mattinata verranno illustrati l’organizzazione didattica del semestre, le modalità di svolgimento delle lezioni, gli insegnamenti previsti e i servizi di orientamento e tutoraggio messi a disposizione dai due Atenei per accompagnare le matricole.

«L’avvio di questo percorso deve essere vissuto innanzitutto come l’inizio di una nuova esperienza formativa e umana», sottolineano i Rettori Andrea Mazzucchi e Maria Moreno. «Chiediamo alle nostre studentesse e ai nostri studenti di affrontarlo con impegno, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità. Il Semestre Filtro non deve infatti trasformarsi in una competizione esasperata o in un’esperienza che distolga dal piacere e dalla serenità dello studio. L’invito è ad affrontarlo come un’occasione per concentrarsi sulla propria formazione, sulla qualità dell’apprendimento e sulla possibilità di acquisire conoscenze e competenze solide, con l’entusiasmo di intraprendere percorsi che possono avere orizzonti professionali di grande responsabilità sociale».

«La collaborazione tra la Federico II e l’Università del Sannio – concludono i due Rettori – testimonia la comune volontà di mettere al centro il benessere e la qualità della formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti. A tutti loro va il nostro più caloroso benvenuto e l'augurio di vivere questi mesi con motivazione, curiosità e fiducia».