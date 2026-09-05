Ladri nella sua gioielleria, lei li insegue e finisce con l'auto contro un muro E' accaduto a Telese Terme, la malcapitata ricoverata a Napoli

E' rimasta ferita, fimendo con l'auto contro un muro, mentre cercava di inseguire i malviventi che avevano fatto visita alla sua gioielleria. E' accaduto a Telese Terme, la vittima è una 46enne ora ricoverata al Cardarelli di Napoli in osservazione. La notizia risale ad un paio di notti fa, a darla è stata l'Ansa

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver sentito il rumore dell'allarme del locale, entrato in funzione, la malcapitata è uscita di casa e si è messa alla guida della sua macchina. Prima ha tentato, suonando il clacoson, di far allontanare i ladri, che all'interno stavano allungando le mani sui gioielli esporti nelle vetrine e sulla cassaforte. Poi, quando li ha visto uscire e darsi alla fuga con il bottimo, stimato in decine di migliaia di euro, li ha inseguiti, schiantandosi contro un muro.

Soccorsa, è stata trasportata dal 118 al San Pio di Benevento e sucessivamente trasferita a Napoli. Le sue condizioni, per fortuna, non sono ritenute gravi. Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.