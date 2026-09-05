Ascoli-Benevento, Tomei soddisfatto: "Prestazione positiva, vittoria meritata" Le parole del tecnico dei marchigiani dopo il match del Del Duca

Importante vittoria conquistata dall'Ascoli con il Benevento. Il tecnico bianconero Tomei ha commentato così il successo della sua squadra: "Abbiamo fatto una buona gara, contro un Benevento che si è difeso bene. Ci sono state delle occasioni che potevamo concretizzare. Dobbiamo migliorare certe situazioni. Non era semplice neanche in dieci perché il Benevento si è difeso raddoppiando le risosrse. Poi ci sta che alcuni episodi possano andare a favore come il rigore. Sono contento della prestazione, i ragazzi hanno dato tantissimo in una giornata molto calda. La fatica è stata tanta. Dopo l'espulsione di Prisco abbiamo messo vertici più offensivi. Abbiamo palleggiato bene, siamo andati bene al cross e chiuso la porta in maniera positiva. Avvio positivo? Sì, ogni partita per noi è una tappa fondamentale. Siamo una matricola, dobbiamo ancora prendere le misure in questo campionato che è molto duro. Oggi abbiamo giocato davanti a un pubblico che ci ha dato una grande carica. Con la nuova Curva c'è una elettricità diversa, i ragazzi sotto questo punto di vista ne beneficiano".

"Il Benevento è una società seria, una piazza dove si fa il calcio in maniera giusta. Mi fa piacere per Floro Flores. E' un ragazzo bravo che sta lavorando duro. Gli ho detto che deve avere pazienza , l'importante è lavorare e proseguire per il verso giusto".