Serie B / Diretta Ascoli-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE

Prima trasferta in campionato per il Benevento che, dopo la sconfitta con il Modena e il pari con il Sudtirol, punta al primo successo stagionale in casa dell'Ascoli guidato da Tomei. Fischio d'inizio fissato alle 17:15.
Ascoli-Benevento, il tabellino
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Crespi, Dente, Diamanti, Gattoni, Nicoletti, Oliveri, Acampora, Lo Scalzo, Ricci, Russo, Bolsius, Brunori, De Pieri, Chakir. Allenatore: Tomei
Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Cherubini; Salvemini. A disposizione: Esposito, Sylla, Caldirola, Dalle Mura, Pierozzi, Talia, Saitounis, Kouan, Mannini, Logan, Mignani, Schimmenti, Okereke. Allenatore: Floro Flores