Allarme in via Vetrone per un possibile ordigno dinanzi al Mc Donald's Benevento. Questa mattina, artificieri al lavoro. Allarme rientrato

Allarme questa mattina in via Vetrone, nella zona alta di Benevento, per la presaenza di un possibile ordigno esplosivo. E' stato rinvenuto in un'area verde dinanzi al McDonald's, dove, sistemato in mezzo all'erba, c'era un telefono cellulare (nella foto) attaccato con del nastro adesivo ad una bomboletta contenente, probabilmente, gas, un accelerante.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento con il capitano Giuseppe Friscuolo che hanno immediatamente delimitato la zona e bloccato la circolazione, con il supporto dei vigili urbani, in attesa dell'arrivo da Napoli degli artificieri.

Avviate le indagini, attenzione puntata sulle telecamere che potrebbero aver registrato qualche immagine utile, e sul punto in cui era stato piazzato il 'pacco', non facilmente osservabile. La scoperta grazie ad un cane che si è fermato lì per i suoi bisogni, consentendo al padrone di avvertire i militari. Non è esclusa la pista di uno stupido scherzo. Non sarebbe la prima volta che capita, purtroppo.

Intorno alle 11 (aggiornamento) il presunto ordigno è stato neutralizzato ed ora sarà sottopsto agli accertamenti che dovranno indicare se potesse o meno 'deflagrare'.