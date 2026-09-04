Un chilo di cocaina nel cruscotto, tre auto e quattro persone arrestate Benevento. Operazione antidroga dei carabinieri

Tre macchine. Due avrebbero fatto da staffetta, l'altra utilizzata per il trasporto della droga. Poco più di 1 chilo di cocaina e quattro persone arrestate. E' il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, che hanno arrestato Luciano R., 38 anni, di Ceppaloni, Valentino F., 36 anni, di Benevento, e due napoletani: Gennaro C., 28 anni, ed Elena S., 34 anni.

Secondo una prima ricostruzione, nella macchina condotta dal 28enne è stato rinvenuto, nascosto nel cruscotto, un chilo di cocaina. La donna era alla guida di una seconda vettura, i due sanniti erano invece a bordo del terzo veicolo, dal quale sarebbero stati lanciati 10 grammi di cocaina, recuperati dai militari. Condotti in caserma, i quattro sono stati dichiarati in arresto: su disposizione del pm Maria Dolores De Gaudio, i due napoletani sono stati condotti in carcere, gli altri sottoposti ai domiciliari.

Luciano R. e Valentino F. sono difesi dagli avvocati Luca Cavuoto e Fabio Ficedolo, con quest'ultimo che assiste anche gli altri due indagati.