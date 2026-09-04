Maxi rogo Airola. Presidente Fico sul posto: mai più scempi del genere - VIDEO FOTO - Numero uno della Regione ha incontrato sindaci e cittadini: chi ha colpe paghi fino in fondo

Mai più rifiuti stoccati in questo modo e chi ha responsabilità pagni fino in fondo”. Questo il monito del presidente della Regione, Roberto Fico, oggi ad Airola con l'assessore all'Ambiente, Claudia Pecoraro e i consiglieri regionali Pellegrino Mastella e Fernando Errico per incontrare cittadini, i sindaci della Valle Caudina – presente come capofila il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e il presidente della Provincia, Nino Lombardi, associazioni e i vigili del fuoco che da lunedì combattono contro le fiamme divampate in un deposito di ecoballe sequestrato da anni.

“Sono qui – ha rimarcato Fico – per dire basta a questo tipo di gestione dei rifiuti e per cercare soluzioni per i cittadini, per tutelare la salute pubblica, la filiera agroalimentare. Sono arrabbiato quanto voi” ha poi tuonato il numero uno di Palazzo Santa Lucia dopo aver ascoltato gli interventi di amministratori, mamme e cittadini che ora chiedono l'immediata bonifica del sito ancora in fiamme – si spera entro un paio di giorni di estinguere i rimanenti roghi che continuano a generare fumo acre e il sito che nel 2021 aveva subito la stessa sorte. “quel capannone – hanno tuonato più cittadini e associazioni – resta ancora lì con tutti i veleni combusti che ci sono all'interno”.

Una situazione non semplice ma che con oggi ha ricevuto una prima risposta di presenza concreta della politica regionale.

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