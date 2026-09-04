Rogo Airola: ancora un avviso del sindaco Mastella Il primo cittadino di Benevento ha rivolto alla cittadinanza alcune raccomandazioni

Ai fini del contenimento degli effetti del grave rogo che si è verificato nell'area industriale di Airola e alla luce dei primi esiti Arpac sulla diffusione di elementi contaminanti, il sindaco Mastella ha emanato un ulteriore avviso con le seguenti raccomandazioni:

Misure indoor: mantenere chiuse porte, finestre, balconi e ogni altra apertura verso l’esterno, delle abitazioni, dei luoghi di lavoro o di ritrovo, qualora sia percepibile la presenza di fumo o di odori riconducibili alla combustione;

evitare, ove possibile, l’utilizzo di impianti di ventilazione e similari che comportino l’immissione diretta di aria proveniente dall’esterno;

mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi, provvedendo altresì a proteggere le loro scorte di cibo e acqua da eventuali ricadute dei residui della combustione;

Misure outdoor

usare, in caso di necessità, mascherine FFP2/FFP3;

evitare la permanenza e le attività all’aperto nelle zone direttamente interessate dalla presenza dei fumi, limitando gli spostamenti a quelli necessari;

prestare particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle fasce deboli, evitando ogni esposizione ai fumi;

non attingere acqua a fini alimentari da pozzi non protetti;

non utilizzare acque non protette per uso irriguo;

custodire gli animali domestici, da allevamento e da cortile, ove possibile, in ambienti riparati qualora l’area sia direttamente interessata dalla presenza di fumi;

evitare la somministrazione agli animali di foraggi esposti e/o non adeguatamente protetti;

- gli esercenti attività di commercio, anche su aree pubbliche, a proteggere adeguatamente gli alimenti e le merci esposte esternamente, qualora sia percepibile la presenza di fumo o di odori riconducibili alla combustione;

Invita, altresì, la popolazione tutta a rivolgersi al servizio sanitario competente in presenza di sintomi o disturbi potenziali riconducibili all’esposizione ai fumi.

