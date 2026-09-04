Incendio Airola, Errico: "La Regione al fianco di Airola e della Valle Caudina" La priorità deve essere la salute dei cittadini

A margine del tavolo di coordinamento interistituzionale convocato questa mattina presso la Prefettura di Benevento è intervento il consigliere regionale Fernando Errico che ha partecipato al confronto nella sua veste di segretario della Commissione Ambiente del Consiglio Regionale della Campania. “In primis, mi corre l’obbligo di ringraziare il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, per l’invito e per la sollecitudine che ha caratterizzato la riunione odierna e l’assessore Fiorella Zabatta per la sensibilità che dal primo istante ha dedicato a questa emergenza. Allo stesso modo, ho precisato che sull’incendio della Eco Energy di Airola servono accertamenti puntuali per poter assumere ciascuno per le rispettive competenze decisioni appropriate a tutela del territorio, delle famiglie e delle imprese”. “Non servono annunci – ha sottolineato ancora Errico - ma risposte concrete. La priorità deve essere la salute dei cittadini, insieme alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. Una volta spento l’ultimo focolaio sarà necessario conoscere con precisione la natura dei materiali andati a fuoco, verificare le eventuali responsabilità e monitorare con la massima attenzione la qualità dell’aria e ogni possibile ricaduta sul territorio. I sindaci e le amministrazioni locali stanno affrontando una situazione complessa e la Regione deve assicurare il massimo supporto e favorire un coordinamento efficace tra tutti gli organismi impegnati nella gestione dell’emergenza”. “Bisognerà mettere in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere Airola e le comunità della Valle Caudina e su questo fronte – ha concluso Errico - continuerò a seguire personalmente l’evoluzione della situazione fino al superamento dell’emergenza”.