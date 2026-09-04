Incendio di Airola, Zabatta: Quadro condiviso e massima tutela della popolazione La dichiarazione dell'assessore regionale alla protezione Civile

“Abbiamo chiesto questo momento di coordinamento perché, di fronte a un evento che interessa più territori, è fondamentale avere un quadro condiviso e assicurare la massima tutela della popolazione in maniera sinergica”.

Così l’assessora regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta, dopo la la riunione di coordinamento sull'incendio di Airola, convocata in piena sinergia con il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, e con le Prefetture di Avellino e di Caserta, per fare il punto sulle conseguenze dell’incendio.

Particolare attenzione è stata riservata alle misure di carattere precauzionale a tutela della popolazione, che restano in vigore sulla base delle indicazioni e delle ordinanze adottate dai sindaci nei territori interessati.

“I primi dati sull’aria sono confortanti – aggiunge l'esponente della Giunta Fico -, ma occorre mantenere alta l’attenzione e continuare ad osservare scrupolosamente le misure precauzionali indicate dalle autorità locali, in attesa che siano completate tutte le verifiche, in particolare sui suoli e sulle colture. Tra queste c’è anche l’utilizzo delle mascherine FFP2: non si tratta, naturalmente, di una misura assimilabile a quelle adottate durante il Covid, perché non riguarda un possibile contagio, ma di una precauzione finalizzata a ridurre l’inalazione di polveri e particelle potenzialmente presenti nell’aria a seguito dell’incendio. Per quanto riguarda il contrasto all’incendio i Vigili del Fuoco hanno riferito di aver quasi completato lo spegnimento dei rifiuti presenti sul perimetro esterno del capannone interessato. La particolare complessità della situazione rende necessario agire con cautela e mezzi specialistici già presenti sul sito. Spente completamente il rogo nel capannone adiacente. La Protezione civile della Regione continua senza sosta a supportare le attività sia con il proprio personale e con gli operatori della SMA Campania, che attraverso la rete del volontariato organizzato, e anche con l’uso di un elicottero antincendio della propria flotta che in una sola giornata ha effettuato 54 lanci affiancandosi a quello dei Vigili del Fuoco”.

Il tavolo di coordinamento è stato aggiornato alla prossima settimana, quando saranno valutati gli ulteriori dati disponibili e l’evoluzione complessiva della situazione.