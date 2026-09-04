Domani l'addio a Costantino che non aveva ancora compiuto 23 anni Dugenta. Alle 17.30 i funerali del giovane vittima dell'incidente di domenica

Il suo dramma è stato inevitabilmente soverchiato, nei resoconti di cronaca, da quello, sconvolgente, dei tre fratelli di Apice. Ma non può essere dimenticato. Perchè Costantino, di Dugenta, avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre. E' la vittima dell'incidente accaduto all'alba di domenica lungo al Fondovalle Iscero, nei pressi dello svincolo di Dugenta.

E' qui che, secondo una prima ricostruzione, la Ford Fiesta che guidava era finita contro un muro e si era poi ribaltata, non dando scampo al giovane. Costantino stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con la ragazza. Serate d'estate, è normale tirare fino a tardi. Dopo l'autopsia, domani i funerali, che saranno celebrati alle 17.30 nella chiesa di San Nicola,a Dugenta.

L'ultimo saluto ad una ragazzo con la testa a posto, che non avrà più la possibilità di coltivare i suoi sogni, di inseguire i progetti che sicuramente aveva. Un dolore terribile per la famiglia,una comunità che si è stretta ai genitori, al fratello ed alle sorelle. Addio a Costantino, che non aveva ancora 23 anni.