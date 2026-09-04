Volpone all'Aurunci Photo Festival Domani e domenica l'artista sannita sarà presente alla manifestazione

Antonio Volpone, con la Galleria Toro Arte Contemporanea e sotto la direzione di Claudia Grasso, sarà tra i protagonisti del Focus Festival – Aurunci Photo Festival, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 nel centro storico di Sessa Aurunca.

La presenza di Volpone porta all’interno della manifestazione una ricerca artistica profondamente legata alla fotografia, alla memoria, all’identità e al territorio, creando un naturale punto d’incontro tra arte contemporanea e il racconto per immagini che anima il Festival.

«Partecipare al Focus Festival a Sessa Aurunca ha per me un significato particolare – dichiara Antonio Volpone – perché ritrovo molti dei temi che da sempre accompagnano la mia ricerca: il rapporto con i luoghi, la memoria, l’identità e soprattutto la capacità della fotografia di trasformare ciò che osserviamo in racconto e condivisione. Portare l’arte fuori dagli spazi tradizionali, tra le strade e i palazzi di una città, significa restituirla alle persone. Con la Galleria Toro Arte Contemporanea condividiamo questa idea di un’arte viva, capace di creare incontri, contaminazioni e nuove prospettive. Sessa Aurunca, con la sua storia e le sue tradizioni, è il luogo ideale per far dialogare fotografia, arte contemporanea e territorio».

Il Focus Festival nasce proprio con questo spirito: trasformare Sessa Aurunca in una grande mostra diffusa, portando fotografia e cultura nei palazzi, nelle piazze e negli angoli più suggestivi del centro storico e invitando il pubblico a riscoprire la città attraverso nuovi sguardi.

Il programma prevede mostre diffuse, workshop e talk, photowalk notturna e mattutina, attività fotografiche e un contest live dedicato a “Tradizione e Identità Aurunca”. Tra gli ospiti d’eccezione figurano Francesco Cito Francesco Verolino e Michele Stanzione.

Organizzato dal Circolo Fotografico degli Aurunci, il Festival si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sessa Aurunca – Assessorato alla Cultura e con il riconoscimento della UIF – Unione Italiana Fotoamatori.

La partecipazione di Antonio Volpone con la Galleria Toro Arte Contemporanea arricchisce così un appuntamento nel quale fotografia, arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano, trasformando per due giorni il cuore di Sessa Aurunca in uno spazio aperto alla creatività e alla condivisione.