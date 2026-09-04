Benevento ad Ascoli con 512 "cuori giallorossi" sugli spalti Bella risposta della tifoseria giallorossa nella prima trasferta della stagione in campionato

In un Del Duca gremito da tanti tifosi bianconeri, ci saranno anche 511 cuori giallorossi. Un bel numero di appassionati della strega che hanno deciso di seguirla in questa prima trasferta del campionato di serie B. La voce dei tifosi giallorossi sis entirà forte e chiara in quel catino che è diventato lo stadio ascolano, nella sfida tra le due matricole che aspirano a qualcosa di più che ad una stagione solo per la salvezza. Trasferta non eccessivamente lunga, ma neanche tra le più “comode” viste le strade da percorrere: 312 chilometri di passione per la lunga carivana giallorossa, con la speranza di tornare pieni di gioia dalla trasferta marchigiana. La tifoseria ha già fatto la sua parte con trasporto, ora tocca alla squadra rispondere sul campo con una prestazione degna di questo nome e con un risultato che riempia di soddisfazione i cuori dei tifosi.