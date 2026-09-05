Tomei gioca in anticipo la sfida del Del Duca: "Vincerà chi sarà più attento" Il tecnico ascolano ha stima del Benevento: "Ha vinto il campionato, ha elementi forti sulle fasce"

Francesco Tomei è uno degli allenatori più stimati della categoria. E' lui a presentare la partita di questo pomeriggio al Del Duca, sottolineando di conoscere bene Floro Flores, uno dei suoi giocatori quando è stato nello staff tecnico a Sassuolo. «Sarà una partita difficile perché affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato e sa quello che deve fare – riporta “Il Corriere Adriatico” - Prevedo una gara tattica, nella quale conteranno molto i dettagli. Vincerà chi sarà più attento. Le due squadre si equivalgono perché entrambe provano a giocare a calcio, ognuna proponendo la propria idea e la propria filosofia. Bisognerà fare attenzione soprattutto quando non saremo in possesso del pallone. Loro provano sempre a giocare le partite. Conosco bene l’allenatore Floro Flores: l’ho avuto come giocatore quando ero al Sassuolo e conosco bene le sue idee di calcio. Inoltre, il Benevento ha giocatori di qualità, soprattutto sulle corsie esterne. È un avversario forte e pericoloso. Spero di poter vedere una partita gradevole. Certo, noi giochiamo in casa e abbiamo quel qualcosa in più che ci deve invogliare a vincere».

Tomei ha ancora dei dubbi sulla formazione che scenderà in campo. Il cruccio è sempre come sostituire l'infortunato Alagna nel ruolo di terzino destro. Ha pensato anche a Gattoni in quel ruolo: “Lo potrebbe fare, anche se ha sempre giocato da centrale. Sta meglio e si sta allenando benissimo. A sinistra può giocare anche Nicoletti, oltre a Guiebre. Lo ha fatto anche l’anno scorso e ha qualità importanti». In attacco si attende che Brunori sia finalmente pronto a dare il suo contributo. «I nostri attaccanti hanno caratteristiche diverse ed è giusto che tra loro ci sia una sana competizione. Per quanto riguarda Brunori, dal punto di vista tattico e fisico deve mettersi alla pari degli altri, ma ci arriverà presto».