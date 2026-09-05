Under 17, Benevento in campo: all'Avellola si presenta la Roma

Inizia il campionato della formazione under 17 del Benevento Calcio. La squadra allenata da Schiavi (confermato sulla panchina della formazione giallorossa) partirà subito con un match di spessore: all'Avellola si presenteranno i pari età della Roma. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11. I sanniti cercheranno di partire con il piede giusto in campionato, provando a insidiare la formazione capitolina che, come ogni anno, parte con i favori del pronostico.
Under 17, il programma della prima giornata
Arezzo-Lecce
Ascoli-Juve Stabia
Avellino-Fiorentina
Benevento-Roma
Empoli-Catanzaro
Frosinone-Palermo
Lazio-Napoli
Under 17, i convocati di Schiavi
Portieri: Porcelli, Esposito, Festa.
Difensori: Cimmino, Aprovitola, Lo Russo, Cuomo, Ferretti, Greco, Comotti, Ferraro.
Centrocampisti: Cargiulo, Calabria, Martello, Porta, Filiberti.
Attaccanti: Sorbo, Silvestri, Schettino, Bah, Beyai.