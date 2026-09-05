Under 17, Benevento in campo: all'Avellola si presenta la Roma

Esordio dei giallorossi contro la formazione capitolina

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Benevento.  

Inizia il campionato della formazione under 17 del Benevento Calcio. La squadra allenata da Schiavi (confermato sulla panchina della formazione giallorossa) partirà subito con un match di spessore: all'Avellola si presenteranno i pari età della Roma. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11. I sanniti cercheranno di partire con il piede giusto in campionato, provando a insidiare la formazione capitolina che, come ogni anno, parte con i favori del pronostico. 

Under 17, il programma della prima giornata 

Arezzo-Lecce
Ascoli-Juve Stabia
Avellino-Fiorentina
Benevento-Roma
Empoli-Catanzaro
Frosinone-Palermo
Lazio-Napoli

Under 17, i convocati di Schiavi 

Portieri: Porcelli, Esposito, Festa.
Difensori:  Cimmino, Aprovitola, Lo Russo, Cuomo, Ferretti, Greco, Comotti, Ferraro.
Centrocampisti: Cargiulo, Calabria, Martello, Porta, Filiberti.
Attaccanti:  Sorbo, Silvestri, Schettino, Bah, Beyai.

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