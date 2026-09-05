Primavera, che esordio del Benevento: tre gol al Frosinone

Benevento-Frosinone 3-0
Benevento: Rosa, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, Formicola, D'Ambrosio (1'st Jerradi), Lo Russo (12'st De Benedetto), Donatiello (12'st Coltorti), Soprano, Giugliano (27'st Amico), Grilli (27'st Paolini). A disp.: Mandato, Sessa, Liguori, Pacifico, Pirozzi, Manuzzi, Viscovo. All.: Panarelli
Frosinone: Amato, Mirenzi, Colafrancesco (27'st Marchetti), Esposito, Grande (22'st Reali), Bosi (32'st Anzidei), Taddei, Millozzi (22'st Castroreale), Carpentieri (27'st Valente), Menghini, Carfagna. A disp.: Monaldi, Spirito, Couto, Casagrande, Montesano, Danieli, Polinari. All.: Guberti
Marcatori: 5'pt e 19'st Giugliano, 30'pt Lo Russo
Note: Espulso al 33'st Carfagna per doppia ammonizione
Esordio più che positivo da parte della Primavera del Benevento che ha battuto il Frosinone con il punteggio di 3-0. I giallorossi allenati da Panarelli hanno dato vita a un'ottima prestazione. Dopo cinque minuti, Giugliano ha punito Amato con una bella conclusione dal limite. Al 30' è arrivato il raddoppio sannita firmato da Lo Russo. Nella ripresa, precisamente al 19', il Benevento ha chiuso definitivamente i conti con una punizione di Giugliano che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. Da segnalare l'espulsione rimediata da Carfagna al 33' del secondo tempo che ha condannato il Frosinone a chiudere la partita in dieci uomini. Per il Benevento si tratta di un ottimo esordio nel campionato Primavera 2. Nella prossima giornata, i sanniti saranno di scena sul campo del Pescara.
Primavera 2, i risultati della prima giornata
Ascoli-Spezia 1-1
Avellino-Napoli 3-1
Benevento-Frosinone 3-0
Catanzaro-Latina 2-0
Monopoli-Cosenza 4-0
Palermo-Pescara post.
Pisa-Perugia 2-3
Salernitana-Bari 0-4
Primavera 2, la classifica
Bari 3
Monopoli 3
Benevento 3
Avellino 3
Catanzaro 3
Perugia 3
Ascoli 1
Spezia 1
Palermo 0
Pescara 0
Pisa 0
Napoli 0
Latina 0
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0