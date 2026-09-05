Primavera, che esordio del Benevento: tre gol al Frosinone Positiva prestazione dei giallorossi. Brilla Giugliano con una doppietta

Benevento-Frosinone 3-0

Benevento: Rosa, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, Formicola, D'Ambrosio (1'st Jerradi), Lo Russo (12'st De Benedetto), Donatiello (12'st Coltorti), Soprano, Giugliano (27'st Amico), Grilli (27'st Paolini). A disp.: Mandato, Sessa, Liguori, Pacifico, Pirozzi, Manuzzi, Viscovo. All.: Panarelli

Frosinone: Amato, Mirenzi, Colafrancesco (27'st Marchetti), Esposito, Grande (22'st Reali), Bosi (32'st Anzidei), Taddei, Millozzi (22'st Castroreale), Carpentieri (27'st Valente), Menghini, Carfagna. A disp.: Monaldi, Spirito, Couto, Casagrande, Montesano, Danieli, Polinari. All.: Guberti

Marcatori: 5'pt e 19'st Giugliano, 30'pt Lo Russo

Note: Espulso al 33'st Carfagna per doppia ammonizione

Esordio più che positivo da parte della Primavera del Benevento che ha battuto il Frosinone con il punteggio di 3-0. I giallorossi allenati da Panarelli hanno dato vita a un'ottima prestazione. Dopo cinque minuti, Giugliano ha punito Amato con una bella conclusione dal limite. Al 30' è arrivato il raddoppio sannita firmato da Lo Russo. Nella ripresa, precisamente al 19', il Benevento ha chiuso definitivamente i conti con una punizione di Giugliano che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. Da segnalare l'espulsione rimediata da Carfagna al 33' del secondo tempo che ha condannato il Frosinone a chiudere la partita in dieci uomini. Per il Benevento si tratta di un ottimo esordio nel campionato Primavera 2. Nella prossima giornata, i sanniti saranno di scena sul campo del Pescara.

Primavera 2, i risultati della prima giornata

Ascoli-Spezia 1-1

Avellino-Napoli 3-1

Benevento-Frosinone 3-0

Catanzaro-Latina 2-0

Monopoli-Cosenza 4-0

Palermo-Pescara post.

Pisa-Perugia 2-3

Salernitana-Bari 0-4

Primavera 2, la classifica

Bari 3

Monopoli 3

Benevento 3

Avellino 3

Catanzaro 3

Perugia 3

Ascoli 1

Spezia 1

Palermo 0

Pescara 0

Pisa 0

Napoli 0

Latina 0

Frosinone 0

Cosenza 0

Salernitana 0