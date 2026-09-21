Lo trovano steso in strada: prende a pugni un carabiniere e gli sputa addosso E' accaduto a San Marco dei Cavoti, arrestato un 38enne

Avrebbe preso a pugni un carabiniere e gli avrebbe sputato addosso. E' per questo che i carabinieri hanno arrestato, per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, Vitalii B., 38 anni, di San Marco dei Cavoti, ritenuto responsabile di un episodio accaduto nella notte tra sabato e domenica.

Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, tutto è iniziato quando alcuni cittadini hanno segnalato ai militari che l'uomo era in strada, steso sull'asfalto e seminudo, e che si lamentava perchè accusava dolori. Da qui l'intervento dei carabinieri: quando se li è trovati di fronte, il 38enne si sarebbe scagliato contro uno di loro, sferrandogli un cazzotto al petto.

Bloccato, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Giulio Barbato, trasferito in carcere. Oggi la convalida dell'arresto e la direttissima. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.