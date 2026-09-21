Apice un filo che unisce le generazioni, corso di uncinetto in Pro Loco Occasione per riscoprire il valore della manualità e della trasmissione dei saperi

Aggregazione la parola d'ordine che ha spinto la Pro Loco di Apice a far ripartire il corso di uncinetto nella propria sede. Un laboratorio che vede la partecipazione di varie fasce di età che provano ad insegnare e ad imparare l’ arte antica dell’uncinetto, ritornata ormai di moda grazie alle scoperte delle neuroscienze che la paragonano alla meditazione e allo yoga per i vantaggi che apporta al benessere psico fisico delle persone. Queste scoperte hanno destato la curiosità della Facoltà di Scienze Umane dell’università di Perugia e in modo specifico del Master post Laura in “Prossimità Giovanile” che si è convenzionata con la Pro loco di Apice e pertanto questi incontri vedranno la partecipazione di una tirocinante della suddetta università.

Il laboratorio sarà un'occasione per riscoprire il valore della manualità e della trasmissione dei saperi: gli adulti potranno condividere tecniche e ricordi legati all'uncinetto, mentre i più piccoli porteranno creatività, curiosità e nuovi modi di interpretare questa antica arte.

Inoltre i partecipanti avranno l'opportunità di incontrarsi, imparare gli uni dagli altri e collaborare alla costruzione di un'opera collettiva che vedrà l’allestimento di uno spazio dedicato allo Yarnbombing davanti al vecchio municipio di Apice Vecchio.

La partecipazione è aperta a tutti, con e senza esperienza, poiché il fine ultimo di questa attività, oltre alla restitituzione di manufatti alla collettività, è sicuramente quello di dedicarsi del tempo e cercare il più possibile di creare dei momenti in cui “Stare bene insieme”.