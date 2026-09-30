In giro con Bmw X4, a casa un thermos con 40 grammi di cocaina: condannata Benevento. La sentenza con rito abbreviato per una 45enne

Sei mesi. E' la condanna con rito abbreviato stabilita dal gup Maria Amoruso per Alessia Petrucciani (avvocato Marianna Febbraio), 45 anni, di Benevento, già nota alle forze dell'ordine, accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'imputazione era relativa ad un episodio accaduto nell'aprile 2025, quando la Mobile aveva fermato in piazza Risorgimento una Bmw X4, noleggiata dalla donna. In sua compagnia c'era un 30enne – la sua posizione è stata stralciata – che aveva provato a liberarsi dei 10 grammi di cocaina di cui era in possesso, ma inutilmente.

Niente droga addosso a Petrucciani, nella cui abitazione, successivamente perquisita dagli agenti, erano stati però rinvenuti un bilancino di precisione, 4-5000 euro in contanti e, nascosti nel doppiofondo di un thermos, 40 grammi di cocaina. Oggi l'udienza, la discussione delle parti e, infine, la sentenza di condanna.