Benevento Calcio e Bharnaba, prende forma lo stile giallorosso. LE FOTO E' il marchio ufficiale che vestirà dirigenti e giocatori della strega

Calciatori e dirigenti protagonisti della partnership con il marchio della stessa famiglia di Mulish. Gli abiti saranno presentati in città, con una formula ancora da svelare.

Il Benevento Calcio cura la propria immagine anche fuori dal campo. Prende forma la collaborazione con Bharnaba Philosophy, marchio della stessa famiglia di Mulish, che accompagnerà il Club attraverso gli abiti dedicati a calciatori e dirigenti.

Un progetto che unisce l’identità giallorossa al mondo dell’abbigliamento e che entra ora nella sua fase operativa. Sono iniziate le prove abito, che proseguiranno nei prossimi giorni coinvolgendo i protagonisti della squadra e della società: scelta delle taglie, verifica della vestibilità e attenzione ai dettagli per definire un’immagine coordinata nei momenti di rappresentanza del Benevento Calcio.

Le prime fotografie raccontano proprio questo lavoro: giacche, tessuti, misurazioni e confronto con i professionisti del marchio. Un dietro le quinte che permette di seguire la nascita del progetto, prima di vedere gli abiti nella loro versione definitiva.

La partnership si inserisce nel percorso di valorizzazione dei rapporti tra il Benevento Calcio e le aziende che affiancano la società. L’obiettivo è dare concretezza alla collaborazione attraverso attività condivise, contenuti e occasioni di incontro, coinvolgendo direttamente calciatori e dirigenti nella vita dei partner.

L’abito diventa così un ulteriore elemento di appartenenza: un’immagine comune attraverso cui rappresentare il Club anche negli appuntamenti istituzionali, negli eventi e nelle occasioni che si svolgono lontano dal terreno di gioco.

E proprio la città sarà protagonista del prossimo passaggio. Gli abiti verranno presentati a Benevento con un appuntamento dedicato, del quale saranno comunicati successivamente formula, luogo e data. Le prove di questi giorni rappresentano quindi una prima anticipazione di ciò che i tifosi potranno scoprire nelle prossime settimane.

Per il momento, spazio ai preparativi e alle immagini dal backstage. Il progetto Benevento Calcio–Bharnaba comincia a prendere forma, con l’intenzione di portare anche in città un nuovo modo di raccontare l’identità e lo stile della squadra giallorossa.

Nella foto in alto Daniele Gervasio che cura lo stile degli abiti dell'azienda Bharnaba Philosophy