Andreoletti sarà il quinto ex tra i tecnici che affronteranno la strega Volti conosciuti su tante panchine della B: il giovane trainer di Alzano guiderà l'Empoli

Dopo Bucchi, Inzaghi, Possanzini e Baroni, arriva anche Matteo Andreoletti. Con lui saranno ben cinque gli allenatori passati per Benevento prima di guidare altre formazioni in serie B. Cinque ex che la strega incontrerà sul suo cammino (hà già affrontato Possanzini e Baroni) in questo difficilissimo campionato cadetto.

Il giovane allenatore (è del 1989) di Alzano Lombardo dopo aver rescisso ieri il suo contratto col Padova, ha apposto oggi la sua firma su quello che lo lega all'Empoli: accordo fino al 30 giugno 2028, due stagioni per rialzare le sorti della squadra toscana, che non è nel suo momento migliore.

Questa mattina Andreoletti dirige la sua prima seduta di allenamento al Centro Sportivo di Petroio. Domani alle 11, invece, è prevista la sua presentazione ufficiale nella sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani. L'ex trainer del Benevento traccerà le linee del suo programma e illustrerà le sue idee per guidare una squadra che è ancora ricca di talento, ma che sta vivendo un momento poco felice.