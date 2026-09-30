Urban Nature, Futuridea porta la natura in città con ‘Urban paper'

C’è attesa a Benevento per “Urban Paper: dalla Carta al Fiore”, l’iniziativa promossa da Futuridea, associazione amica di WWF Italia, nell’ambito della X edizione di Urban Nature. L’appuntamento è sabato 3 ottobre alle 10:30, presso il Polo di Innovazione di Futuridea, in contrada Piano Cappelle con un laboratorio aperto a grandi e piccoli. Guidati dall’artista Claudia D’Andrea e dall’apicoltore Armando Valerino, i partecipanti realizzeranno nuova carta a partire da materiali di recupero, arricchita con semi di fiori spontanei e nettariferi. Un’esperienza creativa per conoscere il ruolo degli impollinatori, valorizzare la biodiversità e scoprire come anche piccoli spazi urbani possano trasformarsi in luoghi capaci di accogliere la natura. A sottolineare il significato dell’iniziativa è Ilaria Sgambato di Futuridea, che evidenzia il legame tra crisi climatica, qualità della vita urbana e necessità di ripensare il rapporto tra città e natura: “In un momento storico segnato dall'accelerazione della crisi climatica, le nostre città sono sempre più vulnerabili e soffrono l'impatto diretto di eventi estremi e bolle di calore. Proprio per questo serve un'attenzione ancora più alta e un cambio di passo: per rendere i contesti urbani più salubri, sicuri e vivibili è ormai indispensabile riportare la natura in città, integrando l'ambiente urbano con quello naturale a beneficio della comunità e degli ecosistemi. Come Futuridea – prosegue Sgambato – associazione amica di WWF Italia, crediamo con forza in questa visione e sosteniamo la campagna Urban Nature. Per questa edizione, il WWF Italia ha scelto come grandi ambasciatori gli impollinatori, custodi fondamentali della biodiversità, ed è su questo tema che abbiamo sviluppato il laboratorio esperienziale ‘Urban Paper: dalla Carta al Fiore’”. Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni e al coinvolgimento delle famiglie. “Abbiamo voluto rivolgere questa esperienza in primis ai bambini e alle famiglie: è da loro che dobbiamo partire, focalizzandoci sulle nuove generazioni per trasmettere fin da subito una reale sensibilità ambientale. A guidare grandi e piccini saranno due eccellenze del nostro territorio: l'artista Claudia D'Andrea e l'apicoltore Armando Valerino”. Per Sgambato, il valore dell'iniziativa risiede proprio nella capacità di unire linguaggi e competenze differenti: “Sarà un momento speciale in cui la creatività incontra la conoscenza: da un lato la lavorazione manuale e il riciclo della carta guidati dall'arte, dall'altro la divulgazione dei concetti chiave della biodiversità grazie all'esperienza dell'apicoltore”. “Il vero obiettivo dell'iniziativa – sottolinea – è far comprendere come anche i luoghi della nostra quotidianità e i piccoli spazi delle nostre abitazioni possano trasformarsi in preziosi corridoi ecologici capaci di accogliere la natura in città”. La Sgambato evidenzia inoltre che “Urban Paper: dalla Carta al Fiore” nasce dunque dall’incontro tra artigianato e creatività del territorio, educazione ambientale e cura della natura, trasformando un’attività manuale in un momento di condivisione, sensibilizzazione e partecipazione. “Con questo appuntamento – conclude Sgambato – dimostriamo che la tutela dell'ambiente non è un concetto astratto, ma nasce prima di tutto dalla capacità di fare squadra dove viviamo ogni giorno. Il nostro territorio possiede già al suo interno le intelligenze e le competenze necessarie per rispondere alle sfide ambientali: basta metterle in rete per generare un impatto reale e costruire insieme città più sane, verdi e sostenibili”. L’iniziativa di Futuridea si inserisce nella più ampia mobilitazione di Urban Nature, che nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 ottobre vedrà il WWF presente in oltre 100 piazze italiane con i propri stand, per raccontare ai cittadini il valore della natura in città. L’appuntamento di sabato 3 ottobre alle ore 10:30 presso Futuridea, in contrada Piano Cappelle a Benevento, rappresenta così un invito a riscoprire la città a misura di natura e a sperimentare, attraverso un’attività semplice e condivisa, come anche un piccolo gesto possa contribuire alla creazione di nuovi spazi di biodiversità.
Urban Nature, Futuridea porta la natura in città con ‘Urban paper'
Sgambato “Serve un cambio di passo: è indispensabile per rendere i contesti urbani più salubri"
Benevento.