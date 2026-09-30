Urban Nature, Futuridea porta la natura in città con ‘Urban paper' Sgambato “Serve un cambio di passo: è indispensabile per rendere i contesti urbani più salubri"

C’è attesa a Benevento per “Urban Paper: dalla Carta al Fiore”, l’iniziativa promossa da Futuridea, associazione amica di WWF Italia, nell’ambito della X edizione di Urban Nature. L’appuntamento è sabato 3 ottobre alle 10:30, presso il Polo di Innovazione di Futuridea, in contrada Piano Cappelle con un laboratorio aperto a grandi e piccoli. Guidati dall’artista Claudia D’Andrea e dall’apicoltore Armando Valerino, i partecipanti realizzeranno nuova carta a partire da materiali di recupero, arricchita con semi di fiori spontanei e nettariferi. Un’esperienza creativa per conoscere il ruolo degli impollinatori, valorizzare la biodiversità e scoprire come anche piccoli spazi urbani possano trasformarsi in luoghi capaci di accogliere la natura. A sottolineare il significato dell’iniziativa è Ilaria Sgambato di Futuridea, che evidenzia il legame tra crisi climatica, qualità della vita urbana e necessità di ripensare il rapporto tra città e natura: “In un momento storico segnato dall'accelerazione della crisi climatica, le nostre città sono sempre più vulnerabili e soffrono l'impatto diretto di eventi estremi e bolle di calore. Proprio per questo serve un'attenzione ancora più alta e un cambio di passo: per rendere i contesti urbani più salubri, sicuri e vivibili è ormai indispensabile riportare la natura in città, integrando l'ambiente urbano con quello naturale a beneficio della comunità e degli ecosistemi. Come Futuridea – prosegue Sgambato – associazione amica di WWF Italia, crediamo con forza in questa visione e sosteniamo la campagna Urban Nature. Per questa edizione, il WWF Italia ha scelto come grandi ambasciatori gli impollinatori, custodi fondamentali della biodiversità, ed è su questo tema che abbiamo sviluppato il laboratorio esperienziale ‘Urban Paper: dalla Carta al Fiore’”. Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni e al coinvolgimento delle famiglie. “Abbiamo voluto rivolgere questa esperienza in primis ai bambini e alle famiglie: è da loro che dobbiamo partire, focalizzandoci sulle nuove generazioni per trasmettere fin da subito una reale sensibilità ambientale. A guidare grandi e piccini saranno due eccellenze del nostro territorio: l'artista Claudia D'Andrea e l'apicoltore Armando Valerino”. Per Sgambato, il valore dell'iniziativa risiede proprio nella capacità di unire linguaggi e competenze differenti: “Sarà un momento speciale in cui la creatività incontra la conoscenza: da un lato la lavorazione manuale e il riciclo della carta guidati dall'arte, dall'altro la divulgazione dei concetti chiave della biodiversità grazie all'esperienza dell'apicoltore”. “Il vero obiettivo dell'iniziativa – sottolinea – è far comprendere come anche i luoghi della nostra quotidianità e i piccoli spazi delle nostre abitazioni possano trasformarsi in preziosi corridoi ecologici capaci di accogliere la natura in città”. La Sgambato evidenzia inoltre che “Urban Paper: dalla Carta al Fiore” nasce dunque dall’incontro tra artigianato e creatività del territorio, educazione ambientale e cura della natura, trasformando un’attività manuale in un momento di condivisione, sensibilizzazione e partecipazione. “Con questo appuntamento – conclude Sgambato – dimostriamo che la tutela dell'ambiente non è un concetto astratto, ma nasce prima di tutto dalla capacità di fare squadra dove viviamo ogni giorno. Il nostro territorio possiede già al suo interno le intelligenze e le competenze necessarie per rispondere alle sfide ambientali: basta metterle in rete per generare un impatto reale e costruire insieme città più sane, verdi e sostenibili”. L’iniziativa di Futuridea si inserisce nella più ampia mobilitazione di Urban Nature, che nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 ottobre vedrà il WWF presente in oltre 100 piazze italiane con i propri stand, per raccontare ai cittadini il valore della natura in città. L’appuntamento di sabato 3 ottobre alle ore 10:30 presso Futuridea, in contrada Piano Cappelle a Benevento, rappresenta così un invito a riscoprire la città a misura di natura e a sperimentare, attraverso un’attività semplice e condivisa, come anche un piccolo gesto possa contribuire alla creazione di nuovi spazi di biodiversità.